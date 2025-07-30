На Одещині шукають зниклого в морі підлітка - відпочинок в Одесі

Пошукова операція рятувальників. Фото ілюстративне: Одеська міськрада

На Одещині вже третю добу продовжуються пошуки підлітка, який безслідно зник під час купання у морі. Окрім того, через сильний вітер та хвилі у вздовж узбережжя частішають випадки, коли людей доводиться рятувати з водної стихії.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Пошуки підлітка

Під час купання в морі 28 липня на вулиці Пляжній у місті Чорноморськ зник підліток 16 років. Пошуки дитини продовжуються вже третю добу. Всього працівниками ДСНС було обстежено 16 500 м кв. морського дна (з них 6000 м кв. за допомогою дрона) та 8 км узбережжя. Однак знайти хлопчика рятувальникам поки не вдалося.

Додамо, у цей день на узбережжі Одещини був сильний вітер і високи хвилі, через що пошуки дитини було значно ускладнено.

Віднесені морем

Ще трьох підлітків на матраці віднесло в море на пляжі "Золотий берег" в Одесі під час шторму. На щастя, їх встигли вчасно врятувати.

На іншому одеському пляжі — "Відрада" через сильні пориви вітру трапилася аналогічна ситуація, яка ледь не завершилась трагедією: у море віднесло трьох чоловіків. Їх також вдалося врятувати.

Додамо, з початку 2025 року в Україні під час купання загинули 539 людей, серед них — 49 дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив міни на одеському узбережжі. А також про те, які пляжі в нашому місті придатні для купання.