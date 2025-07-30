Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зник під час купання — на Одещині шукають підлітка

Зник під час купання — на Одещині шукають підлітка

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 11:05
На Одещині шукають зниклого в морі підлітка - відпочинок в Одесі
Пошукова операція рятувальників. Фото ілюстративне: Одеська міськрада

На Одещині вже третю добу продовжуються пошуки підлітка, який безслідно зник під час купання у морі. Окрім того, через сильний вітер та хвилі у вздовж узбережжя частішають випадки, коли людей доводиться рятувати з водної стихії.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Пошуки підлітка

Під час купання в морі 28 липня на вулиці Пляжній у місті Чорноморськ зник підліток 16 років. Пошуки дитини продовжуються вже третю добу. Всього працівниками ДСНС було обстежено 16 500 м кв. морського дна (з них 6000 м кв. за допомогою дрона) та 8 км узбережжя. Однак знайти хлопчика рятувальникам поки не вдалося.

Додамо, у цей день на узбережжі Одещини був сильний вітер і високи хвилі, через що пошуки дитини було значно ускладнено.

Віднесені морем

Ще трьох підлітків на матраці віднесло в море на пляжі "Золотий берег" в Одесі під час шторму. На щастя, їх встигли вчасно врятувати.

На іншому одеському пляжі — "Відрада" через сильні пориви вітру трапилася аналогічна ситуація, яка ледь не завершилась трагедією: у море віднесло трьох чоловіків. Їх також вдалося врятувати.

Додамо, з початку 2025 року в Україні під час купання загинули 539 людей, серед них — 49 дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив міни на одеському узбережжі. А також про те, які пляжі в нашому місті придатні для купання.

Одеса діти Чорне море Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації