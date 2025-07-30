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Главная Одесса Исчез во время купания — на Одесчине ищут подростка

Исчез во время купания — на Одесчине ищут подростка

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 11:05
В Одесской области ищут пропавшего в море подростка - отдых в Одессе
Поисковая операция спасателей. Фото иллюстративное: Одесский горсовет

В Одесской области уже третьи сутки продолжаются поиски подростка, который бесследно исчез во время купания в море. Кроме того, из-за сильного ветра и волн вдоль побережья учащаются случаи, когда людей приходится спасать из водной стихии.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.

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Поиски подростка

Во время купания в море 28 июля на улице Пляжной в городе Черноморск пропал подросток 16 лет. Поиски ребенка продолжаются уже третьи сутки. Всего работниками ГСЧС было обследовано 16 500 м кв. морского дна (из них 6000 м кв. с помощью дрона) и 8 км побережья. Однако найти мальчика спасателям пока не удалось.

Добавим, в этот день на побережье Одесской области был сильный ветер и высокие волны, из-за чего поиски ребенка были значительно затруднены.

Унесенные морем

Еще троих подростков на матрасе унесло в море на пляже "Золотой берег" в Одессе во время шторма. К счастью, их успели вовремя спасти.

На другом одесском пляже — "Отрада" из-за сильных порывов ветра случилась аналогичная ситуация, которая едва не завершилась трагедией: в море унесло трех мужчин. Их также удалось спасти.

Добавим, с начала 2025 года в Украине во время купания погибли 539 человек, среди них — 49 детей.

Напомним, недавно мы писали о подрыве мины на одесском побережье. А также о том, какие пляжи в нашем городе пригодны для купания.

Одесса дети Черное море Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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