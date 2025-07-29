Як вберегтися від мін на Одещині - військові ВМС України ліквідували чергову міну у Чорному морі

Вибух у морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Військові знищили чергову міну, яку прибило до узбережжя Одещини. У ВМС попереджають: нехтувати правилами безпеки на морі та купатися у не призначених до цього місцях — смертельно небезпечно.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

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Знищення міни

Чергову міну прибило до узбережжя Одещини морськими хвилями. Після її виявлення вибухонебезпечного предмету службовці ВМС України транспортували його у безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Як вберегтися на морі

Перебуваючи на морському узбережжі, слід дотримуватися наступних заходів безпеки:

Не наближайтеся до підозрілих об'єктів, особливо схожих на міни чи інші боєприпаси.

Негайно повідомляйте про знахідку представникам ЗСУ, ДСНС або поліції.

Утримуйтесь від відвідування необстежених ділянок узбережжя, особливо після штормів.

Не намагайтеся самостійно пересувати або знешкоджувати підозрілі предмети.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки небезпечним є узбережжя Одещини. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних військових навчаннях.