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Головна Одеса Вибух на узбережжі Одещини — що це було

Вибух на узбережжі Одещини — що це було

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 12:55
Як вберегтися від мін на Одещині - військові ВМС України ліквідували чергову міну у Чорному морі
Вибух у морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Військові знищили чергову міну, яку прибило до узбережжя Одещини. У ВМС попереджають: нехтувати правилами безпеки на морі та купатися у не призначених до цього місцях — смертельно небезпечно.

Про це повідомили у Військово-морських силах України.

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Знищення міни

Чергову міну прибило до узбережжя Одещини морськими хвилями. Після її виявлення вибухонебезпечного предмету службовці ВМС України транспортували його у безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.

Як вберегтися на морі

Перебуваючи на морському узбережжі, слід дотримуватися наступних заходів безпеки:

  • Не наближайтеся до підозрілих об'єктів, особливо схожих на міни чи інші боєприпаси.
  • Негайно повідомляйте про знахідку представникам ЗСУ, ДСНС або поліції.
  • Утримуйтесь від відвідування необстежених ділянок узбережжя, особливо після штормів.
  • Не намагайтеся самостійно пересувати або знешкоджувати підозрілі предмети.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки небезпечним є узбережжя Одещини. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних військових навчаннях.

Одеса ВМС Новини Одеси міни війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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