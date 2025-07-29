Як вберегтися від мін на Одещині - військові ВМС України ліквідували чергову міну у Чорному морі

Вибух на узбережжі Одещини — що це було
Військові знищили чергову міну, яку прибило до узбережжя Одещини. У ВМС попереджають: нехтувати правилами безпеки на морі та купатися у не призначених до цього місцях — смертельно небезпечно.
Про це повідомили у Військово-морських силах України.
Знищення міни
Чергову міну прибило до узбережжя Одещини морськими хвилями. Після її виявлення вибухонебезпечного предмету службовці ВМС України транспортували його у безпечне місце та знищили шляхом контрольованого підриву.
Як вберегтися на морі
Перебуваючи на морському узбережжі, слід дотримуватися наступних заходів безпеки:
- Не наближайтеся до підозрілих об'єктів, особливо схожих на міни чи інші боєприпаси.
- Негайно повідомляйте про знахідку представникам ЗСУ, ДСНС або поліції.
- Утримуйтесь від відвідування необстежених ділянок узбережжя, особливо після штормів.
- Не намагайтеся самостійно пересувати або знешкоджувати підозрілі предмети.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки небезпечним є узбережжя Одещини. А також про тренування з розмінування моря на міжнародних військових навчаннях.
Читайте Новини.LIVE!