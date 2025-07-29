В Одесской области задержали уклонистов, которые пытались попасть в Молдову

Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Семь граждан Украины пытались нелегально попасть из Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, однако их задержали пограничники. Мужчинам грозят штрафы или административный арест.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама

Читайте также:

Задержание на границе

Семерых жителей Харьковской, Винницкой, Житомирской и Запорожской областей пограничники задержали на окраине одного из сел Подольского района Одесской области. Как выяснилось, мужчины с помощью одного из мессенджеров организовали попытку нелегального пересечения границы с непризнанным Приднестровьем.

Руководил действиями мужчин администратор, который за деньги обещал беспрепятственно переправить их за границу. В случае удачной операции каждый из них должен был заплатить от 130 до 150 тысяч гривен на криптокошелек координатора.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот поста Госпогранслужбы

Какое наказание грозит

На задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит до 8500 гривен штрафа или до 15 суток ареста.

Напомним, недавно мы писали о плане побега из Украины жителя Николаевской области. А также о задержании организатора переправки в Молдове.