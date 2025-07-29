В Одесской области задержали уклонистов, которые пытались попасть в Молдову

Побег в Молдову за 150 тыс. — на Одесчине накрыли схему
Семь граждан Украины пытались нелегально попасть из Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, однако их задержали пограничники. Мужчинам грозят штрафы или административный арест.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Задержание на границе
Семерых жителей Харьковской, Винницкой, Житомирской и Запорожской областей пограничники задержали на окраине одного из сел Подольского района Одесской области. Как выяснилось, мужчины с помощью одного из мессенджеров организовали попытку нелегального пересечения границы с непризнанным Приднестровьем.
Руководил действиями мужчин администратор, который за деньги обещал беспрепятственно переправить их за границу. В случае удачной операции каждый из них должен был заплатить от 130 до 150 тысяч гривен на криптокошелек координатора.
Какое наказание грозит
На задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит до 8500 гривен штрафа или до 15 суток ареста.
Напомним, недавно мы писали о плане побега из Украины жителя Николаевской области. А также о задержании организатора переправки в Молдове.
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