Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Побег в Молдову за 150 тыс. — на Одесчине накрыли схему

Побег в Молдову за 150 тыс. — на Одесчине накрыли схему

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 11:12
В Одесской области задержали уклонистов, которые пытались попасть в Молдову
Задержанные на границе. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Семь граждан Украины пытались нелегально попасть из Одесской области в самопровозглашенное Приднестровье, однако их задержали пограничники. Мужчинам грозят штрафы или административный арест.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Реклама
Читайте также:

Задержание на границе

Семерых жителей Харьковской, Винницкой, Житомирской и Запорожской областей пограничники задержали на окраине одного из сел Подольского района Одесской области. Как выяснилось, мужчины с помощью одного из мессенджеров организовали попытку нелегального пересечения границы с непризнанным Приднестровьем.

Руководил действиями мужчин администратор, который за деньги обещал беспрепятственно переправить их за границу. В случае удачной операции каждый из них должен был заплатить от 130 до 150 тысяч гривен на криптокошелек координатора.

Побег в Молдову за 150 тыс. — на Одесчине накрыли схему - фото 1
Сообщение пограничников. Фото: скриншот поста Госпогранслужбы

Какое наказание грозит

На задержанных составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (попытка незаконного пересечения границы). Им грозит до 8500 гривен штрафа или до 15 суток ареста.

Напомним, недавно мы писали о плане побега из Украины жителя Николаевской области. А также о задержании организатора переправки в Молдове.

Одесса граница Одесская область Новости Одессы задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации