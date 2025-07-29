На Одещині затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови

Втеча до Молдови за 150 тис. — на Одещині накрили схему
Сім громадян України намагалися нелегально потрапити з Одещини до самопроголошеного Придністров'я, однак їх затримали прикордонники. Чоловікам загрожують штрафи або адміністративний арешт.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Затримання на кордоні
Сімох мешканців Харківської, Вінницької, Житомирської та Запорізької областей прикордонники затримали на околиці одного з сіл Подільського району Одеської області. Як з’ясувалося, чоловіки за допомогою одного з месенджерів організували спробу нелегального перетинання кордону із невизнаним Придністров'ям.
Керував діями чоловіків адміністратор, який за гроші обіцяв безперешкодно переправити їх за кордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити від 130 до 150 тисяч гривень на криптогаманець координатора.
Яке покарання загрожує
На затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує до 8500 гривень штрафу або до 15 діб арешту.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про план втечі з України мешканця Миколаївщини. А також про затримання організатора переправлень у Молдові.
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