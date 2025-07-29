На Одещині затримали ухилянтів, які намагалися потрапити до Молдови

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Сім громадян України намагалися нелегально потрапити з Одещини до самопроголошеного Придністров'я, однак їх затримали прикордонники. Чоловікам загрожують штрафи або адміністративний арешт.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Затримання на кордоні

Сімох мешканців Харківської, Вінницької, Житомирської та Запорізької областей прикордонники затримали на околиці одного з сіл Подільського району Одеської області. Як з’ясувалося, чоловіки за допомогою одного з месенджерів організували спробу нелегального перетинання кордону із невизнаним Придністров'ям.

Керував діями чоловіків адміністратор, який за гроші обіцяв безперешкодно переправити їх за кордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити від 130 до 150 тисяч гривень на криптогаманець координатора.

Повідомлення прикордонників. Фото: скріншот посту Держприкордонслужби

Яке покарання загрожує

На затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Їм загрожує до 8500 гривень штрафу або до 15 діб арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про план втечі з України мешканця Миколаївщини. А також про затримання організатора переправлень у Молдові.