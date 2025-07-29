Как уберечься от мин в Одесской области - военные ВМС Украины ликвидировали очередную мину в Черном море

Взрыв на побережье Одесчины — что это было
Военные уничтожили очередную мину, которую прибило к побережью Одесской области. В ВМС предупреждают: пренебрегать правилами безопасности на море и купаться в не предназначенных для этого местах — смертельно опасно.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.
Уничтожение мины
Очередную мину прибило к побережью Одесской области морскими волнами. После обнаружения взрывоопасного предмета служащие ВМС Украины транспортировали его в безопасное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.
Как уберечься на море
Находясь на морском побережье, следует соблюдать следующие меры безопасности:
- Не приближайтесь к подозрительным объектам, особенно похожих на мины или другие боеприпасы.
- Немедленно сообщайте о находке представителям ВСУ, ГСЧС или полиции.
- Воздержитесь от посещения необследованных участков побережья, особенно после штормов.
- Не пытайтесь самостоятельно передвигать или обезвреживать подозрительные предметы.
Напомним, недавно мы писали о том, насколько опасным является побережье Одесской области. А также о тренировках по разминированию моря на международных военных учениях.
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