Как уберечься от мин в Одесской области - военные ВМС Украины ликвидировали очередную мину в Черном море

Взрыв в море. Фото иллюстративное: УНИАН

Военные уничтожили очередную мину, которую прибило к побережью Одесской области. В ВМС предупреждают: пренебрегать правилами безопасности на море и купаться в не предназначенных для этого местах — смертельно опасно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

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Уничтожение мины

Очередную мину прибило к побережью Одесской области морскими волнами. После обнаружения взрывоопасного предмета служащие ВМС Украины транспортировали его в безопасное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.

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Как уберечься на море

Находясь на морском побережье, следует соблюдать следующие меры безопасности:

Не приближайтесь к подозрительным объектам, особенно похожих на мины или другие боеприпасы.

Немедленно сообщайте о находке представителям ВСУ, ГСЧС или полиции.

Воздержитесь от посещения необследованных участков побережья, особенно после штормов.

Не пытайтесь самостоятельно передвигать или обезвреживать подозрительные предметы.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько опасным является побережье Одесской области. А также о тренировках по разминированию моря на международных военных учениях.