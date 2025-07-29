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Главная Одесса Взрыв на побережье Одесчины — что это было

Взрыв на побережье Одесчины — что это было

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:55
Как уберечься от мин в Одесской области - военные ВМС Украины ликвидировали очередную мину в Черном море
Взрыв в море. Фото иллюстративное: УНИАН

Военные уничтожили очередную мину, которую прибило к побережью Одесской области. В ВМС предупреждают: пренебрегать правилами безопасности на море и купаться в не предназначенных для этого местах — смертельно опасно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Украины.

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Очередную мину прибило к побережью Одесской области морскими волнами. После обнаружения взрывоопасного предмета служащие ВМС Украины транспортировали его в безопасное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.

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Как уберечься на море

Находясь на морском побережье, следует соблюдать следующие меры безопасности:

  • Не приближайтесь к подозрительным объектам, особенно похожих на мины или другие боеприпасы.
  • Немедленно сообщайте о находке представителям ВСУ, ГСЧС или полиции.
  • Воздержитесь от посещения необследованных участков побережья, особенно после штормов.
  • Не пытайтесь самостоятельно передвигать или обезвреживать подозрительные предметы.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько опасным является побережье Одесской области. А также о тренировках по разминированию моря на международных военных учениях.

Одесса ВМС Новости Одессы мины война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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