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Головна Одеса Військовий з Одещини пішов у СЗЧ — як покарав суд

Військовий з Одещини пішов у СЗЧ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 01:33
Військовий ЗСУ з Одещини пішов у СЗЧ - який вирок суду
Молоток судді. Фото ілюстративне: LexInform

Військовий з Одещини самовільно залишив свою частину та здобув висновок медкомісії про непридатність до служби. Чоловік міг отримати позбавлення волі, однак покарання обмежилося умовним терміном.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Солдат, уродженець села Буценівка Роздільнянського району самовільно залишив службу. У частині фігуранта характеризували негативно, як "безініціативного, схильного до вживання алкоголю та до ухилення від поставлених завдань".

Однак під час перебування у СЗЧ чоловік пройшов ще одну військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним для походження служби. У поєднані зі щирим каяттям, це допомогло пом’якшити вирок суду.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.5 ст.407 КК України. Однак його звільнили від 5 років ув’язнення із випробувальним терміном у 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який порізав чоловіка в Аркадії. А також про службовця ЗСУ, який вкрав авто.

Одеса Одеська область Новини Одеси СЗЧ судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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