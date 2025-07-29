Стрілянина на Одещині з мисливської рушниці - що відомо

Поліцейський із протоколом. Фото: Національна поліція України

Житель Одеського району стріляв з мисливської рушниці у бік автівки з людьми. Поліцейські розслідують обставини події, чоловіку загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Між жителями одного із сіл Одеського району виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив з мисливської рушниці у бік автівки, біля якої перебувала група людей. Від стрілянини, на щастя, ніхто не постраждав.



Місцеві мешканці викликали поліцейських. Правоохоронці прибули на місце події та вилучили мисливську рушницю та пістолет (попередньо шумовий), які будуть скеровані на експертизу.

З учасниками інциденту наразі працюють поліцейські та встановлюють всі обставини.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот посту ГУНП

Яке покарання загрожує

Поліцейські внесли відомості про стрілянину до Єдиного реєстру досудового слідства за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї). Фігуранту загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про харків'янина, який вистрілив у дівчину. А також про стрілянину під Києвом.