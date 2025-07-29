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Житель Одесчины стрелял в людей из охотничьего ружья — детали

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 15:18
Стрельба в Одесской области из охотничьего ружья - что известно
Полицейский с протоколом. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесского района стрелял из охотничьего ружья в сторону автомобиля с людьми. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия, мужчине грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Между жителями одного из сел Одесского района возник конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в сторону автомобиля, возле которого находилась группа людей. От стрельбы, к счастью, никто не пострадал.

Местные жители вызвали полицейских. Правоохранители прибыли на место происшествия и изъяли охотничье ружье и пистолет (предварительно шумовой), которые будут направлены на экспертизу.

С участниками инцидента сейчас работают полицейские и устанавливают все обстоятельства.

Житель Одечины стрелял в людей из охотничьего ружья — подробности - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот поста ГУНП

Какое наказание грозит

Полицейские внесли сведения о стрельбе в Единый реестр досудебного следствия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное с применением огнестрельного оружия). Фигуранту грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о харьковчанине, который выстрелил в девушку. А также о стрельбе под Киевом.

Одесса стрельба полиция Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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