Стрельба в Одесской области из охотничьего ружья - что известно

Житель Одесчины стрелял в людей из охотничьего ружья — детали
Житель Одесского района стрелял из охотничьего ружья в сторону автомобиля с людьми. Полицейские расследуют обстоятельства происшествия, мужчине грозит тюремное заключение.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности дела
Между жителями одного из сел Одесского района возник конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил из охотничьего ружья в сторону автомобиля, возле которого находилась группа людей. От стрельбы, к счастью, никто не пострадал.
Местные жители вызвали полицейских. Правоохранители прибыли на место происшествия и изъяли охотничье ружье и пистолет (предварительно шумовой), которые будут направлены на экспертизу.
С участниками инцидента сейчас работают полицейские и устанавливают все обстоятельства.
Какое наказание грозит
Полицейские внесли сведения о стрельбе в Единый реестр досудебного следствия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, совершенное с применением огнестрельного оружия). Фигуранту грозит от 3 до 7 лет заключения.
Напомним, недавно мы писали о харьковчанине, который выстрелил в девушку. А также о стрельбе под Киевом.
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