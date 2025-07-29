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Головна Одеса Триколор РФ у центрі Одеси — що вирішив суд

Триколор РФ у центрі Одеси — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 14:40
Жінка вивісила російський триколор в Одесі - як покарали
Затримання фігурантки. Фото: Національна поліція Одещини

Жінку, яка вивісила російських триколор в центрі Одесі восени 2024 року визнали неосудною, у зв'язку зі станом психічного здоров'я. Приморський суд ухвалив її примусову госпіталізацію до лікарні.

Про це повідомляє журналістка Юлія Хімерик у соцмережі.

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Подробиці засідання

Приморський районний суд розглянув справу жінки, яка восени 2024 року вивісила російський прапор на Європейській площі в Одесі.

На засідання підозрювана прийшла у яскравому наряді та з пофарбованим у синій колір волоссям. Крім того, принесла з собою дитячу рацію і, як повідомляють ЗМІ, періодично спілкувалася з уявним Кевіном Коснером. Після оголошення ухвали суду фігурантка зачитала вірші: Один російською — в підтримку РФ, а інший — українською.

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Жінка на засіданні суду. Фото: Юлія Химерик

Під час розслідування поліція отримала довідку з лікарні, що у квітні-травні 2023 року обвинувачена лікувалась там із діагнозом "Манія без психотичних симптомів". Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що жінка не усвідомлювала своїх дій. В результаті її визнали неосудною.

Що вирішив суд

Суд призначив їй примусові заходи медичного характеру — госпіталізацію зі звичайний наглядом. Процесуальні витрати за клопотанням законного представника — з Приморської райадміністрації,  покриє держава. На оскарження ухвали є 30 днів після оголошення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підприємця, який продав гуманітарні автомобілі. А також про чоловіка, який збирав гроші на фіктивне лікування військових.

Одеса суд прапор Новини Одеси судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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