Жінка вивісила російський триколор в Одесі - як покарали

Триколор РФ у центрі Одеси — що вирішив суд
Жінку, яка вивісила російських триколор в центрі Одесі восени 2024 року визнали неосудною, у зв'язку зі станом психічного здоров'я. Приморський суд ухвалив її примусову госпіталізацію до лікарні.
Про це повідомляє журналістка Юлія Хімерик у соцмережі.
Подробиці засідання
Приморський районний суд розглянув справу жінки, яка восени 2024 року вивісила російський прапор на Європейській площі в Одесі.
На засідання підозрювана прийшла у яскравому наряді та з пофарбованим у синій колір волоссям. Крім того, принесла з собою дитячу рацію і, як повідомляють ЗМІ, періодично спілкувалася з уявним Кевіном Коснером. Після оголошення ухвали суду фігурантка зачитала вірші: Один російською — в підтримку РФ, а інший — українською.
Під час розслідування поліція отримала довідку з лікарні, що у квітні-травні 2023 року обвинувачена лікувалась там із діагнозом "Манія без психотичних симптомів". Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що жінка не усвідомлювала своїх дій. В результаті її визнали неосудною.
Що вирішив суд
Суд призначив їй примусові заходи медичного характеру — госпіталізацію зі звичайний наглядом. Процесуальні витрати за клопотанням законного представника — з Приморської райадміністрації, покриє держава. На оскарження ухвали є 30 днів після оголошення.
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