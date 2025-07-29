Женщина вывесила российский триколор в Одессе - как наказали

Задержание фигурантки. Фото: Национальная полиция Одесской области

Женщину, которая вывесила российских триколор в центре Одессе осенью 2024 года признали невменяемой, в связи с состоянием психического здоровья. Приморский суд постановил ее принудительную госпитализацию в больницу.

Об этом сообщает журналистка Юлия Химерик в соцсети.

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Подробности заседания

Приморский районный суд рассмотрел дело женщины, которая осенью 2024 года вывесила российский флаг на Европейской площади в Одессе.

На заседание подозреваемая пришла в ярком наряде и с окрашенными в синий цвет волосами. Кроме того, принесла с собой детскую рацию и, как сообщают СМИ, периодически общалась с воображаемым Кевином Коснером. После оглашения решения суда фигурантка зачитала стихи: один на русском — в поддержку РФ, а другой — на украинском.

Женщина на заседании суда. Фото: Юлия Химерик

В ходе расследования полиция получила справку из больницы, что в апреле-мае 2023 года обвиняемая лечилась там с диагнозом "Мания без психотических симптомов". Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что женщина не осознавала своих действий. В результате ее признали невменяемой.

Что решил суд

Суд назначил ей принудительные меры медицинского характера — госпитализацию с обычный наблюдением. Процессуальные издержки по ходатайству законного представителя — из Приморской райадминистрации, покроет государство. На обжалование постановления есть 30 дней после оглашения.

Напомним, недавно мы писали о предпринимателе, который продал гуманитарные автомобили. А также о мужчине, который собирал деньги на фиктивное лечение военных.