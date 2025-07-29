Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отдых в Одессе — прогрелась ли вода в море сегодня

Отдых в Одессе — прогрелась ли вода в море сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 05:27
Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 29 июля
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, жара в Одессе не спадет, однако жителей города ожидают кратковременные дожди с грозой. Температура морской воды не изменится и останется достаточно теплой, чему должны порадоваться отдыхающие.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 29 июля не изменится и останется на том же уровне, что и вчера. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +24...+25°С.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, а днем даже кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается юго-западный, 9-14 м/с. Во время грозы — шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +23...+25 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а местами и кратковременный дождь с грозой.

Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, во время грозы шквал, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+25 °C, днем — от +38 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации