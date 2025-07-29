Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 29 июля

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 29 июля, жара в Одессе не спадет, однако жителей города ожидают кратковременные дожди с грозой. Температура морской воды не изменится и останется достаточно теплой, чему должны порадоваться отдыхающие.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 29 июля не изменится и останется на том же уровне, что и вчера. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +24...+25°С.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, а днем даже кратковременный дождь с грозой.

Ветер ожидается юго-западный, 9-14 м/с. Во время грозы — шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +23...+25 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а местами и кратковременный дождь с грозой.

Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, во время грозы шквал, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+25 °C, днем — от +38 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.