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Головна Одеса Відпочинок в Одесі — чи прогрілася вода у морі сьогодні

Відпочинок в Одесі — чи прогрілася вода у морі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 05:27
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 29 липня
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 липня, спека в Одесі не спаде, однак мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Температура морської води не зміниться та залишиться досить теплою, чому мають порадіти відпочивальники.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 29 липня не зміниться та залишиться на тому ж рівні, що й вчора. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +24...+25°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Під час грози — шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ із грозою.

Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +38 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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