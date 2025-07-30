Военный ВСУ из Одесской области ушел в СОЧ - какой приговор суда

Молоток судьи. Фото иллюстративное: LexInform

Военный из Одесской области самовольно оставил свою часть и получил заключение медкомиссии о непригодности к службе. Мужчина мог получить лишение свободы, однако наказание ограничилось условным сроком.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Солдат, уроженец села Буценовка Раздельнянского района самовольно оставил службу. В части фигуранта характеризовали негативно, как "безынициативного, склонного к употреблению алкоголя и к уклонению от поставленных задач".

Однако во время пребывания в СЗЧ мужчина прошел еще одну военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным для происхождения службы. В сочетании с искренним раскаянием, это помогло смягчить приговор суда.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.5 ст.407 УК Украины. Однако его освободили от 5 лет заключения с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Аркадии. А также о служащем ВСУ, который украл авто.