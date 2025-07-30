Военный ВСУ из Одесской области ушел в СОЧ - какой приговор суда

Военный из Одесчины ушел в СОЧ — как наказал суд
Военный из Одесской области самовольно оставил свою часть и получил заключение медкомиссии о непригодности к службе. Мужчина мог получить лишение свободы, однако наказание ограничилось условным сроком.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Солдат, уроженец села Буценовка Раздельнянского района самовольно оставил службу. В части фигуранта характеризовали негативно, как "безынициативного, склонного к употреблению алкоголя и к уклонению от поставленных задач".
Однако во время пребывания в СЗЧ мужчина прошел еще одну военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным для происхождения службы. В сочетании с искренним раскаянием, это помогло смягчить приговор суда.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по ч.5 ст.407 УК Украины. Однако его освободили от 5 лет заключения с испытательным сроком в 3 года.
Напомним, недавно мы писали о военном, который порезал мужчину в Аркадии. А также о служащем ВСУ, который украл авто.
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