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Главная Одесса Курортный сезон в Одессе — температура моря бьет рекорды

Курортный сезон в Одессе — температура моря бьет рекорды

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 05:33
Погода в Одессе 3 августа: какое море и температура воздуха
Женщина охлаждается под пляжным душем. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 3 августа, в Одессе ясно, сухо и жарко. Температура воздуха днем будет достигать +36 °C, а море прогрелось до комфортных +24 °C. Идеальный день для пляжного отдыха, но с головным убором и водой под рукой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на сегодня, 3 августа

Ветер северо-восточный, умеренный — 7-12 м/с, что немного освежит воздух. Ночью было +20...+22 °C, а днем — жара до +32°C.

Температура Черного моря у одесского побережья колеблется в пределах +23...+24 °C, поэтому вода теплая и приятная для купания. Пляжные дни продолжаются, но солнце активное — не забудьте о солнцезащите и питьевой воде.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Погода в Одесской области на сегодня, 3 августа

Во всей Одесской области подобная ситуация: сухо, дождей не ожидается. Ночью - от +17 °C до +22 °C, днем — +29...+34 °C. На дорогах — видимость хорошая, поэтому путешествовать по региону сегодня безопасно и удобно.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, июль в Одесской области выдался жарким и почти без дождей, что существенно осложнило условия для развития поздних сельхозкультур. Также мы писали, что на центральном пляже Черноморска, что в Одесской области, уже несколько суток ищут подростка, которого снесло в море.

погода Одесса Черное море Одесская область синоптик Новости Одессы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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