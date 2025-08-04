Погода в Одессе сегодня, 4 августа: жара и теплое море

Люди возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 августа, в Одессе обещает быть по-летнему жарким и сухим. Воздух прогреется до +32 °C, но спастись от жары поможет море. Температура воды держится на приятном уровне — +23...+24 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе сегодня 4 августа

В Одессе сегодня небо будет переменно облачным, а ветер - слабый, переменного направления, всего 3-8 метров в секунду.

Ночь в городе была теплой — температура не опускалась ниже +19...+21 °C. Днем солнце разогреет до +32 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Какая температура воды в море сегодня

Температура морской воды у одесского побережья держится в пределах +23...+24 °C — именно такая, которая подходит и для утреннего заплыва, и для вечернего купания после работы.

Погода в Одесской области на сегодня 4 августа

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, Диденко предупредила, что неделя в Украине начнется с дождя. Также мы рассказывали, когда в августе ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.