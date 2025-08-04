Погода в Одессе сегодня, 4 августа: жара и теплое море

Море в Одессе освежает — какая температура воды сегодня
Сегодня, 4 августа, в Одессе обещает быть по-летнему жарким и сухим. Воздух прогреется до +32 °C, но спастись от жары поможет море. Температура воды держится на приятном уровне — +23...+24 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе сегодня 4 августа
В Одессе сегодня небо будет переменно облачным, а ветер - слабый, переменного направления, всего 3-8 метров в секунду.
Ночь в городе была теплой — температура не опускалась ниже +19...+21 °C. Днем солнце разогреет до +32 °C.
Какая температура воды в море сегодня
Температура морской воды у одесского побережья держится в пределах +23...+24 °C — именно такая, которая подходит и для утреннего заплыва, и для вечернего купания после работы.
Погода в Одесской области на сегодня 4 августа
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, Диденко предупредила, что неделя в Украине начнется с дождя. Также мы рассказывали, когда в августе ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.
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