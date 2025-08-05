Цены в Одессе 2025 — аренда квартир, питание и бюджетные варианты отдыха

Туристы на экскурсионном автобусе. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Южной Пальмире всегда был недешевым удовольствием — до начала полномасштабной войны даже поговорка была "не хватает денег на Одессу — поезжай в Турцию". Какова же ситуация сегодня? Стала ли жемчужина у моря доступнее, или цены все еще высоки? Повлияли ли постоянные атаки со стороны РФ на туристическую сферу?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с туристами, чтобы узнать, насколько дорого отдыхать в Одессе этим летом.

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Аренда квартир в Одессе

Жилье — самая затратная статья и с этим согласны абсолютно участники опроса. Из-за сезонного спроса владельцы поднимают цены, поэтому найти недорогой вариант сложно. Приходится тратить много времени на поиски, чтобы не потратить почти все деньги на ночлег.

"Самое дорогое — это найти место проживания. Развлечения и рестораны не в приоритете, ведь времени и денег часто не хватает. В Одессе действительно очень дорого, особенно в сезон", — говорит Максим.

Отдыхающий Максим о стоимости отдыха в Одессе. Фото: Новини.LIVE



Так предложения посуточной аренды стартуют от 600 грн за однокомнатную квартиру, в районах вроде Аркадии — 800-1300 грн/сутки, двухкомнатные — 1500-2000 грн/сутки. Средняя стоимость номера в отелях Одессы летом составляет примерно 3500-4000 грн за ночь за 3-4-звездочные заведения. Бюджетные отели иногда предлагают номера от 600 грн/ночь.

"По сравнению с Днепром здесь божеские цены. Я сегодня за завтрак вместе с десертом заплатил около 500 гривен. В Днепре это стоило бы вдвое дороже. Отель тоже очень дешевый — 600-700 гривен за комнату на несколько дней", — рассказывает Богдан.

Турист Богдан о разнице между ценами в Одессе и Днепре. Фото: Новини.LIVE

Бюджетный отдых

Однако несмотря на сезонные повышения цен, отдохнуть бюджетно можно, если разумно планировать, самое главное это найти доступное жилье с кухней, чтобы готовить еду самостоятельно, а не переплачивать в кафе и ресторанах. Такой подход позволяет сэкономить существенно и сделать отдых комфортным даже с ограниченным бюджетом.

"Если вы хотите приехать и реально погулять, надо иметь деньги. Но если не имеете высоких доходов, можно сэкономить. Берете жилье с кухней, покупаете продукты в супермаркетах и готовите сами – так значительно дешевле. А если не хотите заморачиваться с готовкой, можно сходить в недорогие ресторанчики", — говорит Валерия.

Отдыхающая Валерия о вариантах экономии. Фото: Новини.LIVE



Такие советы подтверждают и другие отдыхающие, которые также ищут способы снизить расходы во время отдыха. Экономия на питании и жилье помогает сделать поездку более доступной для всей семьи.

"Мы выбрали бюджетный вариант семьей, остались в Санжейке и приехали в Одессу на экскурсию. Самое дорогое в отдыхе — жилье и продукты. Рестораны почти не посещаем, сами готовим или закупаемся в магазинах", — добавляет Диана.

Туристка Диана о самых дорогих расходах. Фото: Новини.LIVE



Несмотря на все сложности и подорожание, море и пляжи остаются для туристов самой главной ценностью Одессы. Они готовы платить за это, ведь другого такого места в Украине сейчас нет.

"Если есть желание, найдешь средства. Конечно, цены подросли, но море осталось только здесь, ни Азовского, ни Черного. Люди приспосабливаются, и кто любит Одессу — тот найдет деньги. Самое дорогое — это аренда жилья", — говорит Марина.

Отдыхающая Марина об уникальности Одессы. Фото: Новини.LIVE



Одесса сегодня — это город, где можно найти варианты отдыха на любой бюджет. Кто-то готов платить больше за комфорт, кто-то приспосабливается и готовит сам. Но все согласны, что главное — это море, которое остается лучшим поводом приезжать сюда даже в непростые времена.

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