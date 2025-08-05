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Главная Одесса Отдых в Одессе — на что туристы больше всего тратят деньги

Отдых в Одессе — на что туристы больше всего тратят деньги

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:33
Цены в Одессе 2025 — аренда квартир, питание и бюджетные варианты отдыха
Туристы на экскурсионном автобусе. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Южной Пальмире всегда был недешевым удовольствием — до начала полномасштабной войны даже поговорка была "не хватает денег на Одессу — поезжай в Турцию". Какова же ситуация сегодня? Стала ли жемчужина у моря доступнее, или цены все еще высоки? Повлияли ли постоянные атаки со стороны РФ на туристическую сферу?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с туристами, чтобы узнать, насколько дорого отдыхать в Одессе этим летом.

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Аренда квартир в Одессе

Жилье — самая затратная статья и с этим согласны абсолютно участники опроса. Из-за сезонного спроса владельцы поднимают цены, поэтому найти недорогой вариант сложно. Приходится тратить много времени на поиски, чтобы не потратить почти все деньги на ночлег.

"Самое дорогое  это найти место проживания. Развлечения и рестораны не в приоритете, ведь времени и денег часто не хватает. В Одессе действительно очень дорого, особенно в сезон", — говорит Максим.

Турист Максим розповідає про ціни в Одесі
Отдыхающий Максим о стоимости отдыха в Одессе. Фото: Новини.LIVE


Так предложения посуточной аренды стартуют от 600 грн за однокомнатную квартиру, в районах вроде Аркадии — 800-1300 грн/сутки, двухкомнатные — 1500-2000 грн/сутки. Средняя стоимость номера в отелях Одессы летом составляет примерно 3500-4000 грн за ночь за 3-4-звездочные заведения. Бюджетные отели иногда предлагают номера от 600 грн/ночь.

"По сравнению с Днепром здесь божеские цены. Я сегодня за завтрак вместе с десертом заплатил около 500 гривен. В Днепре это стоило бы вдвое дороже. Отель тоже очень дешевый  600-700 гривен за комнату на несколько дней", — рассказывает Богдан.

Турист Богдан про порівняння цін
Турист Богдан о разнице между ценами в Одессе и Днепре. Фото: Новини.LIVE

Бюджетный отдых

Однако несмотря на сезонные повышения цен, отдохнуть бюджетно можно, если разумно планировать, самое главное это найти доступное жилье с кухней, чтобы готовить еду самостоятельно, а не переплачивать в кафе и ресторанах. Такой подход позволяет сэкономить существенно и сделать отдых комфортным даже с ограниченным бюджетом.

"Если вы хотите приехать и реально погулять, надо иметь деньги. Но если не имеете высоких доходов, можно сэкономить. Берете жилье с кухней, покупаете продукты в супермаркетах и готовите сами  так значительно дешевле. А если не хотите заморачиваться с готовкой, можно сходить в недорогие ресторанчики", — говорит Валерия.

Відпочиваюча Валерія про те, як зекономити
Отдыхающая Валерия о вариантах экономии. Фото: Новини.LIVE


Такие советы подтверждают и другие отдыхающие, которые также ищут способы снизить расходы во время отдыха. Экономия на питании и жилье помогает сделать поездку более доступной для всей семьи.

"Мы выбрали бюджетный вариант семьей, остались в Санжейке и приехали в Одессу на экскурсию. Самое дорогое в отдыхе  жилье и продукты. Рестораны почти не посещаем, сами готовим или закупаемся в магазинах", — добавляет Диана.

Туристка Діана про відпочинок з сім'єю
Туристка Диана о самых дорогих расходах. Фото: Новини.LIVE


Несмотря на все сложности и подорожание, море и пляжи остаются для туристов самой главной ценностью Одессы. Они готовы платить за это, ведь другого такого места в Украине сейчас нет.

"Если есть желание, найдешь средства. Конечно, цены подросли, но море осталось только здесь, ни Азовского, ни Черного. Люди приспосабливаются, и кто любит Одессу  тот найдет деньги. Самое дорогое  это аренда жилья", — говорит Марина.

Туристка Марина про популярність Одеси
Отдыхающая Марина об уникальности Одессы. Фото: Новини.LIVE


Одесса сегодня — это город, где можно найти варианты отдыха на любой бюджет. Кто-то готов платить больше за комфорт, кто-то приспосабливается и готовит сам. Но все согласны, что главное — это море, которое остается лучшим поводом приезжать сюда даже в непростые времена.

Ранее мы писали, о том, какая температура моря в Одессе сегодня. А также о том, безопасно ли отдыхать на побережье Одессы.

Одесса отдых деньги Новости Одессы люди туризм
Хлопонин Никита Владимирович - редактор
Автор:
Хлопонин Никита Владимирович
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