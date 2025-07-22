Дача в Одесі за 250 гривень на добу - як виглядає

Будинок за 250 грн. Фото: скрішнот з відео у соцмережі

В Одесі здається економ-дача, всього за 250 гривень на добу з однієї людини. За невеликі гроші віпочивальники отримають двоповерховий будинок із бесідкою, двома туалетами та усім необхідним для життя.

Відео з оглядом будинку виклала його власниця у соцмережу.

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Будинок за 250 грн на добу

Жителька Одеси здає в оренду будинок для відпочинку всього з 250 гривень з людини на добу. У ньому є 3 кімнати, приміщення оздоблені усім необхідним: холодильником, електрочайником, ліжками, вентиляторами та багатьом іншим. Не працюють лише телевізори. Крім того, наявні 2 туалети, душ та просторний заїзд для автівок. У дворі є вуличний умивальник під навісом та бесідка. Також на території дачі є WI-FI.

"Тут все просто, все стареньке, але ціна цьому відповідає. Це для людей, які хочуть відпочити за невеликі гроші",— каже власниця будинку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як правильно здавати в оренду приміщення. А також про дохід від нерухомості та як не втратити гроші.