Дача в Одесі за 250 гривень на добу - як виглядає

Відпочинок в Одесі за 250 грн на добу з особи — які умови
В Одесі здається економ-дача, всього за 250 гривень на добу з однієї людини. За невеликі гроші віпочивальники отримають двоповерховий будинок із бесідкою, двома туалетами та усім необхідним для життя.
Відео з оглядом будинку виклала його власниця у соцмережу.
Будинок за 250 грн на добу
Жителька Одеси здає в оренду будинок для відпочинку всього з 250 гривень з людини на добу. У ньому є 3 кімнати, приміщення оздоблені усім необхідним: холодильником, електрочайником, ліжками, вентиляторами та багатьом іншим. Не працюють лише телевізори. Крім того, наявні 2 туалети, душ та просторний заїзд для автівок. У дворі є вуличний умивальник під навісом та бесідка. Також на території дачі є WI-FI.
"Тут все просто, все стареньке, але ціна цьому відповідає. Це для людей, які хочуть відпочити за невеликі гроші",— каже власниця будинку.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як правильно здавати в оренду приміщення. А також про дохід від нерухомості та як не втратити гроші.
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