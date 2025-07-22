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Главная Одесса Отдых в Одессе за 250 грн в сутки с человека — какие условия

Отдых в Одессе за 250 грн в сутки с человека — какие условия

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 18:55
Дача в Одессе за 250 гривен в сутки - как выглядит
Дом за 250 грн. Фото: скришнот из видео в соцсети

В Одессе сдается эконом-дача, всего за 250 гривен в сутки с одного человека. За небольшие деньги отдыхающие получат двухэтажный дом с беседкой, двумя туалетами и всем необходимым для жизни.

Видео с осмотром дома выложила его владелица в соцсеть.

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Дом за 250 грн в сутки

Жительница Одессы сдает в аренду дом для отдыха всего с 250 гривен с человека в сутки. В нем есть 3 комнаты, помещения оснащены всем необходимым: холодильником, электрочайником, кроватями, вентиляторами и многим другим. Не работают только телевизоры. Кроме того, имеются 2 туалета, душ и просторный заезд для автомобилей. Во дворе есть уличный умывальник под навесом и беседка. Также на территории дачи работает WI-FI.

"Здесь все просто, все старенькое, но цена этому соответствует. Это для людей, которые хотят отдохнуть за небольшие деньги",— говорит владелица дома.

Напомним, недавно мы писали о том, как правильно сдавать в аренду помещения. А также о доходе от недвижимости и как не потерять деньги.

Одесса отдых аренда Новости Одессы дача
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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