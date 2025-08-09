Відео
Головна Одеса В Одесі працівниця митниці вимагала хабар з підприємців

В Одесі працівниця митниці вимагала хабар з підприємців

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 11:55
Хабар на Одеській митниці — викрито службовицю
Затримання працівниці одеської митниці. Фото: Прокуратура

В Одесі службовицю митниці викрили на вимаганні та отриманні хабаря від представника двох компаній. Жінка обіцяла "закрити очі" на порушення митних правил в обмін на понад 270 тисяч гривень. 

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Офісі Генерального прокурора

В Одесі працівниця митниці вимагала хабар у понад чверть мільйона - фото 1
Допит хабарниці. Фото: Прокуратура

Вимагання хабаря на одеській митниці

За даними слідства, вона користувалася своїм службовим становищем, щоб тиснути на представників компаній. Жінка вимагала понад 270 тисяч гривень, обіцяючи не вживати заходів для максимального нарахування штрафів за порушення митних правил. Хабар службовиця отримала готівкою. 

В Одесі працівниця митниці вимагала хабар у понад чверть мільйона - фото 2
Працівниця митниці, яка вимагала хабар. Фото: Прокуратура

Яке покарання за вимагання хабаря

Жінці оголосили підозру за статтею одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. При цьому визначили суму застави у 787 тисяч гривень.

Нагадаємо, командувачу ЧФ РФ повідомили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Також ми писали, що на Одещині затримали "чорних лісорубів".

Одеса хабар вимагання Новини Одеси митниця судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
