Хабар на Одеській митниці — викрито службовицю

Затримання працівниці одеської митниці. Фото: Прокуратура

В Одесі службовицю митниці викрили на вимаганні та отриманні хабаря від представника двох компаній. Жінка обіцяла "закрити очі" на порушення митних правил в обмін на понад 270 тисяч гривень.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Допит хабарниці. Фото: Прокуратура

Вимагання хабаря на одеській митниці

За даними слідства, вона користувалася своїм службовим становищем, щоб тиснути на представників компаній. Жінка вимагала понад 270 тисяч гривень, обіцяючи не вживати заходів для максимального нарахування штрафів за порушення митних правил. Хабар службовиця отримала готівкою.

Працівниця митниці, яка вимагала хабар. Фото: Прокуратура

Яке покарання за вимагання хабаря

Жінці оголосили підозру за статтею одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. При цьому визначили суму застави у 787 тисяч гривень.

Жінці оголосили підозру за статтею одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. При цьому визначили суму застави у 787 тисяч гривень.