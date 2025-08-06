Жителі Одещини незаконно рубали дерева - яким чином та яке покарання

Спилені дерева. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жителі Одещини незаконно рубали дерева у Білгород-Дністровському районі, чим заподіяли шкоди довкіллю на 600 тисяч гривень. Їх піймали на гарячому, чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Двоє жителів Одещини займалися порубкою дерев у полезахисних лісових смугах на території Старокозацької та Саратської громад.

Чоловіки розподілили ролі: один визначав місця вирубки, організовував транспортування, зберігання та збут деревини, а інший здійснював розпилювання та вантаження зрубаних зелених насаджень. За даними слідства, протягом кількох місяців підозрювані пошкодили та знищили майже 100 дубів, акацій, софор та ясенів. Шкода довкіллю, за попередніми підрахунками, становить 600 тис. грн.

Вилучена деревина. Фото: Одеська обласна прокуратура

Знаряддя праці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення, а також зберігання та збут незаконно зрубаної деревини). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Держохорона не помітила вирубку дерев. А також про знищення зелених насаджень у Криму.