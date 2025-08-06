Молдова может стать плацдармом для наступления ВС РФ на Одесскую область

Армия ПМР. Фото: минобороны непризнанной республики

В случае прихода к власти в Молдове пророссийских сил, самопровозглашенная ПМР может стать плацдармом для наступления ВС РФ на Одесскую область. Россия стремится это сделать, чтобы отвлечь ВСУ от других направлений.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил политтехнолог Руслан Рохов.

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Угроза со стороны ПМР

Если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдове, юг Украины окажется под угрозой вторжения с территории самопроглощенного Приднестровья. Ведь РФ сможет увеличить свой военный контингент в ПМР, чтобы он был способен на успешное наступление. А это заставит Силы обороны стянуть на проблемный участок подразделения с других направлений.

"Они приедут под видом гражданских и транзитом через Молдову в Приднестровье. И таким образом можно увеличить контингент. А это уже существенный риск удара в спину если мы говорим об Одесской области и об Одессе. Это как минимум приведет к риску оттягивания большого количества личного состава украинских Сил обороны туда для обеспечения безопасности, а значит его будет меньше на линии боевого соприкосновения",— говорит Руслан Рохов.

Руслан Рохов также добавил, что если граждане Молдовы выберут на выборах пророссийские силы, то эта страна может быть втянутой в войну.

Напомним, недавно мы писали о том, как Румыния поднимала свои самолеты во время атаки на Одесскую область. А также о том, как РФ использует Приднестровье для дестабилизации.