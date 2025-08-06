Молдова може стати плацдармом для наступу ЗС РФ на Одещину

Армія ПМР. Фото: міноборони невизнаної республіки

У разі приходу до влади у Молдові проросійських сил, самопроголошене ПМР може стати плацдармом для наступу ЗС РФ на Одещину. Росія намагається це зробити, аби відволікти ЗСУ від інших напрямків.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив політтехнолог Руслан Рохов.

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Загроза з боку ПМР

Якщо проросійські сили переможуть на парламентських виборах у Молдові, південь України опиниться під загрозою вторгнення з території самопроглошеного Придністров'я. Адже РФ зможе збільшити свій військовий контингент у ПМР, аби він був здатний на успішний наступ. А це змусить Сили оборони зтягнути на проблемну ділянку підрозділи з інших напрямків.

"Вони приїдуть під виглядом цивільних і транзитом через Молдову у Придністров'я. І таким можна збільшити контингент. А це вже суттєвий ризик удару в спину якщо ми говоримо про Одещину і про Одесу. Це щонайменше призведе до ризику відтягування великої кількості особового складу українських Сил оборони туди для убезпечування а значить його буде менше на лінії бойового зіткнення",— каже Руслан Рохов.

Руслан Рохов також додав, що якщо громадяни Молдови оберуть на виборах проросійські сили, то ця країна може бути втягнутою у війну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Румунія піднімала свої літаки під час атаки на Одещину. А також про те, як РФ використовує Придністров'я для дестабілізації.