Атака на Одещину дронами - безпілотники РФ помітили у Румунії та підняли у небо винищувачі F-16

Дронова атака на Одещину — Румунія підіймала літаки
Сьогодні вночі російські війська здійснили масовану атаку дронів на цивільну інфраструктуру в районі Ізмаїла. Оскільки безпілотники РФ пролітали поряд із румунським кордоном, військові сусідньої країни підняли в небо винищувачі F-16.
Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на "Орлівку"
РФ атакувала дронами Ізмаїльський район. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків.
Внаслідок обстрілу була пошкоджена станція "Орлівка", яка постачала газ і до Молдови. На місці спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Наразі проводяться роботи по випуску газу із системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Через атаку від газопостачання тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів.
Зліт F-16
Під час обстрілу радіолокаційні системи міністерства національної оборони Румунії виявили повітряні цілі в українському просторі, поблизу повіту Тулча. Внаслідок цього винищувачі F-16 злетіли для моніторингу, однак жодних несанкціонованих вторгнень на територію країни не було виявлено.
Однак в цьому районі ще будуть проведені перевірки, а союзники НАТО вже проінформовані про інцидент.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та ставлять під загрозу регіональну безпеку", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Запорізьку область. А також про масований удар по Лозовій на Харківщині.
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