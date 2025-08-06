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Головна Одеса Дронова атака на Одещину — Румунія підіймала літаки

Дронова атака на Одещину — Румунія підіймала літаки

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 09:30
Атака на Одещину дронами - безпілотники РФ помітили у Румунії та підняли у небо винищувачі F-16
Ударний дрон РФ. Фото ілюстративне: Вістка

Сьогодні вночі російські війська здійснили масовану атаку дронів на цивільну інфраструктуру в районі Ізмаїла. Оскільки безпілотники РФ пролітали поряд із румунським кордоном, військові сусідньої країни підняли в небо винищувачі F-16.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атака на "Орлівку"

РФ атакувала дронами Ізмаїльський район. На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань житлових будинків.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена станція "Орлівка", яка постачала газ і до Молдови. На місці спалахнула пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Наразі проводяться роботи по випуску газу із системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Через атаку від газопостачання тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. 

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Вибух бачили з території Румунії. Фото: Moldova Liberă

Зліт F-16

Під час обстрілу радіолокаційні системи міністерства національної оборони Румунії виявили повітряні цілі в українському просторі, поблизу повіту Тулча. Внаслідок цього винищувачі F-16 злетіли для моніторингу, однак жодних несанкціонованих вторгнень на територію країни не було виявлено.

Однак в цьому районі ще будуть проведені перевірки, а союзники НАТО вже проінформовані про інцидент.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці агресивні та невиправдані дії Російської Федерації, які кричуще порушують міжнародне право та ставлять під загрозу регіональну безпеку", — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії.

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Повідомлення МО Румунії. Фото: скріншот посту МО Румунії

Нагадаємо, нещодавно ми писали про атаку на Запорізьку область. А також про масований удар по Лозовій на Харківщині.

Одеса Румунія Одеська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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