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Главная Одесса Дроновая атака на Одесчину — Румыния поднимала самолеты

Дроновая атака на Одесчину — Румыния поднимала самолеты

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 09:30
Атака на Одесскую область дронами - беспилотники РФ заметили в Румынии и подняли в небо истребители F-16
Ударный дрон РФ. Фото иллюстративное: Вістка

Сегодня ночью российские войска совершили массированную атаку дронов на гражданскую инфраструктуру в районе Измаила. Поскольку беспилотники РФ пролетали рядом с румынской границей, военные соседней страны подняли в небо истребители F-16.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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РФ атаковала дронами Измаильский район. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.

В результате обстрела была повреждена станция "Орловка", которая поставляла газ и в Молдову. На месте вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали спасатели. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование. Из-за атаки от газоснабжения временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

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Взрыв видели с территории Румынии. Фото: Moldova Liberă

Взлет F-16

Во время обстрела радиолокационные системы министерства национальной обороны Румынии обнаружили воздушные цели в украинском пространстве, вблизи уезда Тулча. В связи с этим истребители F-16 взлетели для мониторинга, однако никаких несанкционированных вторжений на территорию страны не было обнаружено.

Однако в этом районе еще будут проведены проверки, а союзники НАТО уже проинформированы об инциденте.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти агрессивные и неоправданные действия Российской Федерации, которые вопиюще нарушают международное право и ставят под угрозу региональную безопасность", — говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

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Сообщение МО Румынии Фото: скриншот поста МО Румынии

Напомним, недавно мы писали об атаке на Запорожскую область. А также о массированном ударе по Лозовой на Харьковщине.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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