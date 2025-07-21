РФ продовжує тиснути на Молдову та втручатися у процес виборів

Майя Санду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У разі приходу проросійських партій до влади в Молдові країна може перетворитися на плацдарм для гібридної війни проти Європейського Союзу. Задля досягнення цієї мети, РФ продовжує вкладатися у дестабілізацію ситуації в державі.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду повідомляють журналісти видання moldpres.md.

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Загроза для Молдови

Напередодні парламентських виборів Росія продовжує спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Для цього вона використовує різні інструменти для втручання у політичні процеси та вибори.

На думку Майї Санду, РФ може використати лівий берег Дністра як інструмент тиску. Президент заявила, що якщо Москва знову припинить постачання газу до регіону, Кишинів не залишиться осторонь. Також лідер Молдови наголосила, що її країна та Україна мають необхідний потенціал для вступу до ЄС.

"Демократична Молдова, також демократична і стійка Україна сприяють миру і безпеці на континенті. Росія намагається підірвати роботу молдавських інститутів. Вона використовує різні інструменти для втручання у наші політичні процеси та вибори. Ми спостерігали це минулого року, і цього року побачимо ще інтенсивніше, бо парламентські вибори мають вирішальне значення: на карту поставлено демократичне та європейське майбутнє Молдови та безпеку регіону", — сказала Майя Санду.

Елементи тиску

Інструменти, що використовуються Москвою проти Молдови, включають: енергетичний шантаж, торговельні ембарго, підтримку злочинних угруповань, дезінформацію, маніпулювання громадською думкою та фінансування проросійських партій. Спікер парламенту країни Ігор Гросу засудив незаконну присутність російських військ у Придністров'ї, назвавши його зазіханням на суверенітет держави.

"Ми забезпечили нашу енергетичну безпеку, диверсифікували наші експортні ринки та підвищили якість нашої продукції. Сьогодні наші інститути краще підготовлені, у нас є міжнародні партнери, які допомагають нам, у тому числі у сфері кібербезпеки. Ми протидіятимемо будь-яким спробам маніпулювання виборцями та їх підкупу", — сказав Ігор Гросу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи готова Україна до загрози з боку Придністров'я. А також про те, що роблять українські потяги у Молдові.