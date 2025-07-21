РФ продолжает давить на Молдову и вмешиваться в процесс выборов

Майя Санду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В случае прихода пророссийских партий к власти в Молдове страна может превратиться в плацдарм для гибридной войны против Европейского Союза. Для достижения этой цели, РФ продолжает вкладываться в дестабилизацию ситуации в государстве.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду сообщают журналисты издания moldpres.md.

Реклама

Читайте также:

Угроза для Молдовы

Накануне парламентских выборов Россия продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове. Для этого она использует различные инструменты для вмешательства в политические процессы и выборы.

По мнению Майи Санду, РФ может использовать левый берег Днестра как инструмент давления. Президент заявила, что если Москва снова прекратит поставки газа в регион, Кишинев не останется в стороне. Также лидер Молдовы подчеркнула, что ее страна и Украина имеют необходимый потенциал для вступления в ЕС.

"Демократическая Молдова, также демократическая и устойчивая Украина способствуют миру и безопасности на континенте. Россия пытается подорвать работу молдавских институтов. Она использует различные инструменты для вмешательства в наши политические процессы и выборы. Мы наблюдали это в прошлом году, и в этом году увидим еще интенсивнее, потому что парламентские выборы имеют решающее значение: на карту поставлено демократическое и европейское будущее Молдовы и безопасность региона", — сказала Майя Санду.

Элементы давления

Инструменты, используемые Москвой против Молдовы, включают: энергетический шантаж, торговые эмбарго, поддержку преступных группировок, дезинформацию, манипулирование общественным мнением и финансирование пророссийских партий. Спикер парламента страны Игорь Гросу осудил незаконное присутствие российских войск в Приднестровье, назвав его посягательством на суверенитет государства.

"Мы обеспечили нашу энергетическую безопасность, диверсифицировали наши экспортные рынки и повысили качество нашей продукции. Сегодня наши институты лучше подготовлены, у нас есть международные партнеры, которые помогают нам, в том числе в сфере кибербезопасности. Мы будем противодействовать любым попыткам манипулирования избирателями и их подкупа",— сказал Игорь Гросу.

Напомним, недавно мы писали о том, готова ли Украина к угрозе со стороны Приднестровья. А также о том, что делают украинские поезда в Молдове.