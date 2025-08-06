Військовий ЗСУ з Одещини побив жінку бутилкою - як покарали у суді

Молоток судді. Фото ілюстративне: LexInform

Військовий з Одещини в результаті сварки побив свою співмешканку бутилкою та кулаком по голові. За це на нього відкрили справу, яку розглядали в Татарбунарському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець села Нерушай Татарбунарського району посварився зі співмешканкою на кухні. У ході скандалу чоловік схопив скляну бутилку та вдарив нею жінку в лоб. Після цього наніс потерпілій ще один удар кулаком в обличчя. Постраждала зафіксувала легкі тілесні ушкодження, на службовця відкрили справу.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.2 ст.125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень). За скоєне він має сплатити 1700 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який напав із ножем на знайомого. А службовця ЗСУ, що влаштував різанину в одеській Аркадії.