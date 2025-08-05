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Главная Одесса Облил бензином и поджег знакомую — адский спор на Одесчине

Облил бензином и поджег знакомую — адский спор на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 15:50
Житель Одесской области поджег свою знакомую - каким образом
Фигурант в полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области во время спора облил свою знакомую бензином и поджег ее. К счастью, женщина выжила и находится в больнице. А подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Жительница Раздельнянского района 39 лет находилась у 36-летнего знакомого в одном из сел Выгодянской громады Одесского района. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт. В ходе ожесточенного спора мужчина облил гостью бензином, который был под столом в баке для мотокосы, и поджег ее спичкой.

Потерпевшая выбежала из дома, где местные жители ей помогли потушить огонь и вызвать медиков. Женщину госпитализировали с ожогами около 20% тела. Полицейские, которым о происшествии сообщили медики, провели обыск и изъяли с места проживания фигуранта ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертизу.

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Мотокоса с бензином. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые поджигали релейные шкафы. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для ФСБ.

Одесса Одесская область поджог покушение Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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