Житель Одещини організував схему з переправлення за кордон України

Затримання фігуранта. Фото: Національна поліція України

Житель Одещини організував незаконне переправлення чоловіків за кордон. Однак під час подорожі із клієнтом, авто фігуранта затримали прикордонники, ділку загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

38-річний житель Окнянської громади, діючи у змові з наразі невстановленою особою, організував незаконне переправлення військовозобов’язаного громадянина за кордон. Свої послуги він оцінив у 1500 доларів, третину з яких — в якості завдатку. Підозрюваний зустрів "клієнта" в обумовленому місці та влаштував на ночівлю.

Вранці, після отримання грошів, фігурант власною автівкою повіз чоловіка до державного кордону. Однак на цьому етапі їх затримали правоохоронці. У якості речових доказів поліцейські вилучили авто, що використовувався для перевезення "клієнта" а також гроші, виявлені під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ділка.

Крім того, підозрюваний залучив до схеми свою партнерку — 53-річну мешканку Одещини, з якою разом планували переправити одного з "клієнтів" до сусідньої країни.

У фігуранта вилучили всі гроші. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як перевозили чоловіків вантажівками до Молдови. А також про те, де частіше за все переходять кордон.