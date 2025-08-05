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Главная Одесса Горящие путевки за границу — стоимость билета от жителя Одесчины

Горящие путевки за границу — стоимость билета от жителя Одесчины

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:03
Житель Одесской области организовал схему по переправке за границу Украины
Задержание фигуранта. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Одесской области организовал незаконную переправку мужчин за границу. Однако во время путешествия с клиентом, авто фигуранта задержали пограничники, дельцу грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

38-летний житель Окнянской громады, действуя в сговоре с пока неустановленным лицом, организовал незаконную переправку военнообязанного гражданина за границу. Свои услуги он оценил в 1500 долларов, треть из них— в качестве задатка. Подозреваемый встретил "клиента" в условленном месте и устроил на ночлег.

Утром, после получения денег, фигурант на собственной машине повез мужчину к государственной границе. Однако на этом этапе их задержали правоохранители. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли авто, которое использовалось для перевозки "клиента", а также деньги, обнаруженные во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта.

Кроме того, подозреваемый привлек к схеме свою партнершу — 53-летнюю жительницу Одесщины, с которой вместе планировали переправить одного из "клиентов" в соседнюю страну.

Переправка за границу за доллары — схема жителя Одесчины - фото 1
У фигуранта изъяли все деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лица через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о том, как перевозили мужчин грузовиками в Молдову. А также о том, где чаще всего переходят границу.

Одесса Одесская область Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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