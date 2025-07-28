Ухилянтів намагалися вивезти вантажівкою до Молдови під товаром

Перевірка вантажівки. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Водій вантажівки намагався за гроші вивезти мешканців Одещини та Чернівецької області до Молдови вантажівкою, приховавши їх під товаром. Однак прикордонники виявили чоловіків серед продукції, перевізнику загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

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Подробиці справи

Водій обладнав схованку у вантажному автомобілі, який використовував для розвезення продуктів по торгових точках. Помістивши двох порушників та завантаживши зверху товар, вирушив у бік кордону. Дорогою їх зупинили прикордонники на околиці одного з населених пунктів.

Правоохоронці виявили чоловіків у схованці та з’ясували, що жителі Одеської та Чернівецької областей за нелегальну подорож до Молдови зголосилися заплатити 5000 та 6300 доларів США.

Яке покарання загрожує

Дії перевізника підпадають під ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Згідно із санкцією статті, йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

На пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1. Їм загрожує до 8500 гривень штрафу або адмінарешт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання організатора незаконних переправлень до Молдови. А також про те, де частіше за все переходять кордон.