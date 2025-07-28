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Главная Одесса В Молдову грузовиком под товаром — на Одесчине накрыли схему

В Молдову грузовиком под товаром — на Одесчине накрыли схему

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:20
Уклонистов пытались вывезти грузовиком в Молдову под товаром
Проверка грузовика. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Водитель грузовика пытался за деньги вывезти жителей Одесской и Черновицкой областей в Молдову грузовиком, скрыв их под товаром. Однако пограничники обнаружили мужчин среди продукции, перевозчику грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Подробности дела

Водитель оборудовал тайник в грузовом автомобиле, который использовал для развозки продуктов по торговым точкам. Поместив двух нарушителей и загрузив сверху товар, он отправился в сторону границы. По дороге их остановили пограничники на окраине одного из населенных пунктов.

Правоохранители обнаружили мужчин в тайнике и выяснили, что жители Одесской и Черновицкой областей за нелегальное путешествие в Молдову согласились заплатить 5000 и 6300 долларов США.

Какое наказание грозит

Действия перевозчика подпадают под ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Согласно санкции статьи, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1. Им грозит до 8500 гривен штрафа или админарест.

Напомним, недавно мы писали о задержании организатора незаконных переправок в Молдову. А также о том, где чаще всего переходят границу.

Одесса Молдова граница Одесская область грузовики Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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