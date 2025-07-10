Мать с дочерью в Одессе поджигали авто ВСУ и шкафы Укрзализныци

Сожженное авто. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе мать с дочерью осуществляли поджоги объектов Укрзализныци и машин военных по заказу спецслужб РФ. Однако их на этом разоблачили — женщине грозит лишение свободы, а ребенка передадут органам опеки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

13-летняя жительница Одессы была завербована через один из мессенджеров. Куратор обещал неплохие гонорары за поджоги релейных шкафов Одесской железной дороги, автомобилей военных из ВСУ и Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Девушка должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения присылать ему видеоотчеты.

Несовершеннолетняя согласилась, облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф. Однако огонь быстро погас, и устройство не вышло из строя. Через несколько дней, получив новое задание уничтожить автомобиль Volkswagen военнослужащей, она предложила сотрудничество своей 58-летней матери. Вместо того, чтобы остановить дочь, женщина согласилась на преступление.

Ночью родственники аналогичным образом подожгли в областном центре еще одну машину. Авто сгорело дотла. Подозреваемых задержали, а с мест совершенных преступлений и из квартиры следователи изъяли ряд вещественных доказательств.

Подожженный релейный шкаф. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Матери девушки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1 УКУ, и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения, препятствование деятельности Вооруженных сил Украины и умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Девочка передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Напомним, недавно мы писали об одесситке, которая подожгла квартиру бывшего парня. А также об уничтожении релейного шкафа возле Крымского моста.