Одеситка підпалила квартиру свого колишнього хлопця, аби помститися

Спалена квартира. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одеситка образилася на чоловіка, з яким вона зустрічалась, та спалила його квартиру, аби помститися. Жінку затримали, за скоєне їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, будинок 37-річного чоловіка у Хаджибейському районі підпалила 38-річна місцева жителька. Вона зізналася: тривалий час зустрічалася з одеситом і була ним ображена. Після чергової сварки з ним жінка вирішила помститися, тому проникла до його оселі через відчинене вікно, підпалила ковдру на ліжку і втекла. На щастя, обійшлося без постраждалих, бо в будинку тривав ремонт і в ньому ніхто не проживав. Однак вогонь знищив майно, яке було всередині, та навіть несучі конструкції будівлі. Розмір завданої шкоди буде встановлено за результатами експертизи.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який підпалив авто родича та хотів втекти у Молдову. А також про військового, який побив містянина та вкрав його машину.