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Главная Одесса Одесситка обиделась и сожгла квартиру бывшего парня — детали

Одесситка обиделась и сожгла квартиру бывшего парня — детали

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 13:25
Одесситка подожгла квартиру своего бывшего парня, чтобы отомстить
Сожженная квартира. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одесситка обиделась на мужчину с которым она встречалась и сожгла его квартиру, чтобы отомстить. Женщину задержали, за содеянное ей грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, дом 37-летнего мужчины в Хаджибейском районе подожгла 38-летняя местная жительница. Она призналась: длительное время встречалась с одесситом и была им обижена. После очередной ссоры с ним женщина решила отомстить, поэтому проникла в его дом через открытое окно, подожгла одеяло на кровати и убежала. К счастью, обошлось без пострадавших, потому что в доме шел ремонт и в нем никто не проживал. Однако огонь уничтожил имущество, которое находилось внутри, и даже несущие конструкции здания. Размер нанесенного ущерба будет установлен по результатам экспертизы.

Какое наказание грозит

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который поджег авто родственника и хотел сбежать в Молдову. А также о военном, который избил горожанина и украл его машину.

Одесса поджог Криминал Новости Одессы квартира
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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