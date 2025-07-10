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Головна Одеса В Одесі мати та дочка проводили диверсії для ФСБ — що загрожує

В Одесі мати та дочка проводили диверсії для ФСБ — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 12:03
Матір з донькою в Одесі підпалювали авто ЗСУ та шафи Укрзалізниці
Спалене авто. Фото: Національна поліція України

В Одесі матір з донькою, здійснювали підпали об’єктів Укрзалізниці та транспортних засобів військових на замовлення спецслужб  РФ. Однак їх на цьому викрили — жінці загрожує позбавлення волі, а дитину передадуть у заклад опіки.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

13-річна жителька Одеси була завербована через один із месенджерів. Куратор обіцяв непогані гонорари за підпали релейних шаф "Одеської залізниці", автомобілів військових із ЗСУ й Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дівчина повинна була погоджувати об’єкти із замовником, а після їх знищення надсилати йому відеозвіти. 

Неповнолітня погодилась, облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу. Проте вогонь швидко згас, і пристрій не вийшов з ладу. За кілька днів, отримавши нове завдання знищити автомобіль Volkswagen військовослужбовиці, вона запропонувала співпрацю своїй 58-річній матері. Замість того, щоб зупинити доньку, жінка погодилася на злочин.

Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі ще одну машину. Авто згоріло вщент. Підозрюваних затримали, а з місць скоєних злочинів та з квартири, слідчі вилучили низку речових доказів.

Матір з 13-річною донькою підпалювали авто військових в Одесі - фото 1
Підпалена релейна шафа. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Матері дівчини повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1 ККУ, та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (диверсію, вчинений в умовах воєнного стану, перешкоджання діяльності Збройних Сил України та умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Їй загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситку, яка підпалила квартиру колишнього хлопця. А також про знищення релейної шафи біля Кримського мосту.

Одеса ЗСУ ФСБ підпал Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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