Підпали об'єктів Укрзалізниці на Одещині - хто за ними стоїть

Фігурантка у суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Троє жителів Одещини здійснювали підпали релейних шафів Укрзалізниці на замовлення від спецслужб РФ. Однак їх піймали на гарячому, підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Один із фігурантів через месенджер вийшов на зв’язок зі співробітником спецслужб РФ. Той запропонував одеситу гроші за підпали залізничних об’єктів для дестабілізації руху поїздів в місті та області. Виконавець погодився та залучив ще двох спільників.

Загалом підозрювані знищили 3 релейні шафи на перегоні між станціями "Одеса-Східна" та "Одеса-Сортувальна". Фігуранти діяли за наступною схемою: приїжджали на об'єкти, обливали їх легкозаймистими рідинами, підпалювали та знімали відео для звіту перед замовником. Винагорода за вчинене нараховувалася в криптовалюті.

Диверсантами виявились двоє чоловіків 39 та 36 років та 30-річна жінка. Суд залишив їх під вартою.

Підозрюваний у суді. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повдіомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України (вчинення диверсії за змовою осіб). Йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, який підпалював автівки. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для спецслужб РФ.