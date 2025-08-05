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Головна Одеса Нашестя сарани на Одещині — чи отримають фермери відшкодування

Нашестя сарани на Одещині — чи отримають фермери відшкодування

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 11:40
Сарана нападає на фермерів Одещини - чи передбачене відшкодування та які збитки
Сарана на рослинах. Фото ілюстративне: mviskarada.gov

Останнім часом на Одещині фіксується нашестя сарани, яка становить чималу загрозу для фермерських угідь. Однак у разі знищення врожаю шкідником ніякої компенсації від держави наразі законом не передбачено.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна повідомив заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Вадим Чайковський.

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Ймовірні збитки

У середині липня екологи зафіксували нашестя сарани в Одеській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Вона особливо небезпечна для злакових культур: кукурудзи, проса, пшениці. 

Тому сарана здатна нанести чималі збитки фермерам, однак у разі такої ситуації ніякого відшкодування збитків аграріям законодавством не передбачено.

"Пряме відшкодування збитків аграріям через нашестя сарани наразі не передбачене законодавством. Завдання Держпродспоживслужби, місцевої влади та інших відомств — не допустити масштабного поширення сарани і пов’язаних із цим збитків. Чесно і відкрито — за результатами нашої роботи вже зараз видно, що це нам вдається", — каже Вадим Чайковський.

Вадим Чайковський також додав, що значних збитків полям від нашестя зафіксовано не було, адже основна харчова база шкідника зосереджена переважно в заплавах поблизу лісосмуг, балок, заболочених зон. За його словами, масове поширення цих комах на центральну та західну Україну можливе лише за умови значного потепління і тривалої посухи.

Що робити, якщо помітили сарану

У невеликій кількості сарана ніякої загрози для врожаю не становить. А якщо ви помітили на своєму угідді багато цих комах, то головне — своєчасно повідомити місцеві органи Держпродспоживслужби для оперативного реагування та обстеження. Оскільки саме раннє виявлення осередку шкідників дозволяє запобігти їхньому поширенню.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що сарана була помічена у містах. А також про те, як можна позбутися мошок і жучків на кухні.

Одеса врожай Одеська область Новини Одеси сарана
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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