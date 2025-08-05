Взрыв в Одесской области 5 августа из-за баллистики

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрыв в Одесской области прогремел прямо сейчас, в ночь на 5 августа. Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Одеса" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Звук взрыва в Одесской области в ночь на 5 августа

"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в 02:31.

Позже "Суспільне" исправило пост, отметив, что взрыв был в области.

Накануне взрыва военные проинформировали, что существует угроза применения баллистики с юга. Следующим сообщением они добавили, что в Одесской области зафиксирована скоростная цель.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что вечером, 4 июля, было шумно в Киевской области. В регионе работали силы ПВО на фоне атаки дронов.

Также мы писали, что поздно вечером 4 июля громкий взрыв прогремел в Сумах. Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали о фиксации дронов и авиабомб.