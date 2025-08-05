Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одеській області пролунав вибух

В Одеській області пролунав вибух

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 02:35
Вибух в Одеській області 5 серпня через балістику
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух в Одеській області пролунав прямо зараз, в ніч проти 5 серпня. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звук вибуху в Одеській області в ніч проти 5 серпня

"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні о 02:31.

Пізніше "Суспільне" виправило пост, зазначивши, що вибух був в області.

Напередодні вибуху військові поінформували, що існує загроза застосування балістики з півдня. Наступним повідомленням вони додали, що в Одеській області зафіксовано швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибух в Одеській 5 серпня через балістику - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері, 4 липня, було гучно у Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері 4 липня гучний вибух пролунав у Сумах. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували про фіксацію дронів та авіабомб.

Одеса вибух війна в Україні Росія ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації