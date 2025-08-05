Вибух в Одеській області 5 серпня через балістику

В Одеській області пролунав вибух
Вибух в Одеській області пролунав прямо зараз, в ніч проти 5 серпня. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звук вибуху в Одеській області в ніч проти 5 серпня
"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні о 02:31.
Пізніше "Суспільне" виправило пост, зазначивши, що вибух був в області.
Напередодні вибуху військові поінформували, що існує загроза застосування балістики з півдня. Наступним повідомленням вони додали, що в Одеській області зафіксовано швидкісну ціль.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що ввечері, 4 липня, було гучно у Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.
Також ми писали, що пізно ввечері 4 липня гучний вибух пролунав у Сумах. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували про фіксацію дронів та авіабомб.
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