Вибух в Одеській області 5 серпня через балістику

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух в Одеській області пролунав прямо зараз, в ніч проти 5 серпня. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Одеса" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звук вибуху в Одеській області в ніч проти 5 серпня

"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні о 02:31.

Пізніше "Суспільне" виправило пост, зазначивши, що вибух був в області.

Напередодні вибуху військові поінформували, що існує загроза застосування балістики з півдня. Наступним повідомленням вони додали, що в Одеській області зафіксовано швидкісну ціль.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що ввечері, 4 липня, було гучно у Київській області. В регіоні працювали сили ППО на тлі атаки дронів.

Також ми писали, що пізно ввечері 4 липня гучний вибух пролунав у Сумах. Паралельно Повітряні сили ЗСУ інформували про фіксацію дронів та авіабомб.