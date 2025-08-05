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Главная Одесса Нашествие саранчи на Одесчине — получат ли фермеры возмещение

Нашествие саранчи на Одесчине — получат ли фермеры возмещение

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 11:40
Саранча нападает на фермеров Одесской области - предусмотрено ли возмещение и какие убытки
Саранча на растениях. Фото иллюстративное: mviskarada.gov

В последнее время в Одесской области фиксируется нашествие саранчи, которая представляет немалую угрозу для фермерских угодий. Однако в случае уничтожения урожая вредителем никакой компенсации от государства пока законом не предусмотрено.

Об этом в интервью для РБК-Украина сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Вадим Чайковский.

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Вероятные убытки

В середине июля экологи зафиксировали нашествие саранчи в Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях. Она особенно опасна для злаковых культур: кукурузы, проса, пшеницы.

Поэтому саранча способна нанести немалые убытки фермерам, однако в случае такой ситуации никакого возмещения убытков аграриям законодательством не предусмотрено.

"Прямое возмещение убытков аграриям из-за нашествия саранчи пока не предусмотрено законодательством. Задача Госпродпотребслужбы, местных властей и других ведомств — не допустить масштабного распространения саранчи и связанных с этим убытков. Честно и открыто — по результатам нашей работы уже сейчас видно, что это нам удается", — говорит Вадим Чайковский.

Вадим Чайковский также добавил, что значительных убытков полям от нашествия зафиксировано не было, ведь основная пищевая база вредителя сосредоточена преимущественно в поймах вблизи лесополос, балок, заболоченных зон. По его словам, массовое распространение этих насекомых на центральную и западную Украину возможно лишь при условии значительного потепления и длительной засухи.

Что делать, если заметили саранчу

В небольшом количестве саранча никакой угрозы для урожая не представляет. А если вы заметили на своем угодье много этих насекомых, то главное — своевременно сообщить в местные органы Госпродпотребслужбы для оперативного реагирования и обследования. Поскольку именно раннее выявление очага вредителей позволяет предотвратить их распространение.

Напомним, недавно мы писали о том, что саранча была замечена в городах. А также о том, как можно избавиться от мошек и жучков на кухне.

Одесса урожай Одесская область Новости Одессы саранча
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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