Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесит палив автівки військових ЗСУ — як покарав суд

Одесит палив автівки військових ЗСУ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 17:05
Одесит палив автівки військових ЗСУ на замовлення ФСБ - як покарали
Авто, яке спалив фігурант. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит 22 років спалив 3 автівки військових ЗСУ на замовлення спецслужб РФ, чим наніс збитків потерпілим на понад півмільйона гривень. Однак на цьому його викрили, а суд прирік його до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Одесит через Тelegram встановив зв'язок із представником РФ, який запропонував "підзаробити" на підпалі автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань. 

Погодившись на співпрацю, фігурант діяв за відпрацьованою схемою. Він знаходив у місті автомобілі, фотографував їх для підтвердження, після чого отримував "дозвіл" на підпал. Потім — обливав машини запалювальною сумішшю та знімав  їх знищення на відео. Отримані записи чоловік надсилав замовнику, як "звіти" для отримання оплати.

None - фото 1
Знищене авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

Загалом фігурант знищив 3 авто, якими користувалися українські військові. Загальна сума завданих збитків склала понад півмільйона гривень. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне знищенні й пошкодженні майна). Чоловік отримав 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про п'ятьох агентів ФСБ, яких затримали на Одещині. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для спецслужб РФ.

Одеса авто підпал прокуратура Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації