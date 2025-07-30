Одесит палив автівки військових ЗСУ на замовлення ФСБ - як покарали

Авто, яке спалив фігурант. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесит 22 років спалив 3 автівки військових ЗСУ на замовлення спецслужб РФ, чим наніс збитків потерпілим на понад півмільйона гривень. Однак на цьому його викрили, а суд прирік його до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Одесит через Тelegram встановив зв'язок із представником РФ, який запропонував "підзаробити" на підпалі автомобілів, що належать військовим ЗСУ або мають символіку збройних формувань.

Погодившись на співпрацю, фігурант діяв за відпрацьованою схемою. Він знаходив у місті автомобілі, фотографував їх для підтвердження, після чого отримував "дозвіл" на підпал. Потім — обливав машини запалювальною сумішшю та знімав їх знищення на відео. Отримані записи чоловік надсилав замовнику, як "звіти" для отримання оплати.

Знищене авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

Загалом фігурант знищив 3 авто, якими користувалися українські військові. Загальна сума завданих збитків склала понад півмільйона гривень. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав вину та розкаявся.

Що вирішив суд

Суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне знищенні й пошкодженні майна). Чоловік отримав 5 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про п'ятьох агентів ФСБ, яких затримали на Одещині. А також про матір та доньку, які вчиняли диверсії для спецслужб РФ.