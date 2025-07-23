Одессит пытался сжечь квартиру военного ВСУ для спецслужб РФ

Подозреваемый после задержания. Фото: Национальная полиция Украины.

Житель Одесского района 25 лет пытался поджечь квартиру военного. После задержания подозреваемого выяснилось, что мужчину ввели в заблуждение спецслужбы РФ, сказав, что выбранный объект — жилье коллаборантки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

В полицию обратилась жена военнослужащего и сообщила, что кто-то пытался поджечь ее квартиру в одной из многоэтажек Приморского района Одессы. Почувствовав запах дыма, она самостоятельно потушила пожар, не дав огню распространиться, поэтому никто не пострадал. Полицейские уже на следующее утро задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Одесского района.



По данным следствия, мужчина был завербован спецслужбами РФ. Накануне он познакомился с девушкой через чат-бот в популярном мессенджере. Уже через несколько часов после начала переписки ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником одной из силовых структур и сообщил, что его новая знакомая — коллаборантка, которая работает на Россию. Не имея никакого отношения к правоохранительным органам Украины, он предложил парню "разоблачить предательницу", в частности узнать ее адрес и поджечь входную дверь квартиры. Псевдопредательницу должны были задержать, а исполнитель хотел получить компенсацию расходов на выполнение "задания".

Согласившись, подозреваемый выпытал у девушки ее адрес, приобрел легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею входную дверь квартиры и поджег. Преступление снял на видео для "отчетности" и скрылся.

Как выяснилось, квартира, которую поджег фигурант, принадлежала семье военнослужащего. Сейчас подозреваемый задержан.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области пытались поджечь ТЦК. А также о матери и дочери, которые совершали диверсии для ФСБ.