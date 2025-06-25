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Главная Одесса Военные ВС РФ саботируют приказы командования на юге Украины

Военные ВС РФ саботируют приказы командования на юге Украины

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 15:05
Военные ВС РФ планируют поджечь собственные позиции на Херсонщине
Военный ВС РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Ключові моменти Саботаж в рядах ВС РФ

Россияне на левобережье Херсонщины планируют поджечь собственные позиции, саботируя выполнение боевых задач. Таким образом военные РФ выражают протест против постоянных "мясных штурмов".

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Саботаж в рядах ВС РФ

Военнослужащие 205-й бригады поделились с партизанами АТЕШ информацией о намерении личного состава 1-го батальона устроить умышленные пожары на своих позициях. Кроме того, бойцы саботируют приказы командования. Таким образом служащие ВС РФ хотят привлечь внимание своего руководства, которое бросает их на "мясные штурмы".

"Эти действия — не единичные случаи, а прямое следствие хаоса, усталости и деградации дисциплины в подразделении. Все больше военнослужащих выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который не жалеет личный состав, бросая людей на "мясные" штурмы, думая только о собственной выгоде и перспективах карьерного роста", — говорится в сообщении партизан.

Агенты АТЕШ также добавляют, что истощение, апатия и отсутствие реакции командования на системные проблемы только ухудшают ситуацию в рядах ВС РФ.

Напомним, недавно мы писали о том, что военные РФ отбирают плавсредства у гражданских на Херсонщине. А также о постоянных штурмах россиян на юге страны.

Одесса поджог Херсонская область Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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