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Главная Одесса Южный фронт — ВС РФ не прекращают штурмы на Херсонщине

Южный фронт — ВС РФ не прекращают штурмы на Херсонщине

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Дата публикации 24 июня 2025 12:48
ВС РФ активизировались на Херсонском направлении и штурмуют на скутерах и мотоциклах - спикер Сил обороны юга Волошин
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Общественное
Ключові моменти Штурмы на юге

На Херсонщине Россия активизировала атаки и использует для этого любые доступные транспортные средства. ВСУ ежедневно уничтожают около полусотни единиц техники, однако штурмы врага не прекращаются.

Об этом сообщил спикер Сил Обороны юга Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Штурмы на юге

Только за минувшие сутки российские войска провели шесть атак позиций ВСУ у Антоновских мостов. Однако все они оказались безуспешными. Кроме того, ВС РФ активно применяют нестандартные средства — в частности, водные скутеры и мотоциклы для переброски сил и локальных штурмов.

"Враг активно применяет водные скутеры там где есть вода, и мотоциклы, проводя штурмы малыми группами пехоты на суше. Противник применяет все средства, которые ему доступны, для того, чтобы проводить свои штурмовые действия",— говорит Владислав Волошин.

Владислав Волошин также добавил, что украинские дроны ежедневно уничтожают до 40-50 единиц вражеской техники, среди которых и плавсредства.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении десантного катера ВС РФ на юге. А также о том, как николаевские морпехи отбивали штурм россиян.

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине штурм
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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