ЗС РФ активізувалися на Херсонському напрямку та штурмують на скутерах і мотоциклах - речник Сил оборони півдня Волошин

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Суспільне

На Херсонщині Росія активізувала атаки і використовує для цього будь-які доступні транспортні засоби. ЗСУ щодня знищують близько півсотні одиниць техніки, однак штурми ворога не припиняються.

Про це повідомив речник Сил Оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Штурми на півдні

Лише за минулу добу російські війська провели шість атак позицій ЗСУ біля Антонівських мостів. Однак всі вони виявилися безуспішними. Крім того, ЗС РФ активно застосовують нестандартні засоби — зокрема, водні скутери та мотоцикли для перекидання сил і локальних штурмів.

"Ворог активно застосовує водні скутери там де є вода, і мотоцикли, проводячи штурми малими групами піхоти на суходолі. Противник застосовує всі засоби які йому доступні, для того, щоб проводити свої штурмові дії",— каже Владислав Волошин.

Владислав Волошин також додав, що українські дрони щодня знищують до 40–50 одиниць ворожої техніки, серед яких і плавзасоби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення десантного катеру ЗС РФ на півдні. А також про те, як миколаївські морпіхи відбивали штурм росіян.