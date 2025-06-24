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Главная Одесса Военные РФ отбирают плавсредства у гражданских на юге страны

Военные РФ отбирают плавсредства у гражданских на юге страны

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 17:44
Штурмы на скутерах - военные ВС РФ отбирают плавсредства у гражданских
Военные на лодках. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Конфискованные плавсредства

Российские военные на Херсонщине отбирают водные скутеры и другие плавсредства у местных жителей. После конфискации оккупанты оборудуют их РЭБами и применяют для штурма позиций ВСУ.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE.

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Конфискованные плавсредства

Российские войска активно применяют водные скутеры, которые они отобрали у местного населения, для передвижения по днепровским проливам. По словам Владислава Волошина, такие плавсредства ВС РФ используют для обеспечения логистики и переброски сил. Кроме того, иногда оккупанты устанавливают на них оборудование для радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить себя от поражения.

"В зависимости от самого скутера, на нем может быть один или два человека. Это для логистического обеспечения или переброски сил и средств. Иногда они такие скутеры оборудуют средствами радиолокационной борьбы, чтобы мы не могли их поразить FPV-дронами. Они их довольно широко применяют в последнее время", — говорит Владислав Волошин.

По данным украинской разведки, несмотря на применение РЭБов на скутерах, ВСУ уже неоднократно поражали эти цели.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении дронов РФ одесскими пограничниками. А также о ликвидации вражеского автотранспорта "Рыцарями зимнего похода".

Одесса Херсонская область Новости Одессы война в Украине штурм
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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