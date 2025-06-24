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Головна Одеса Військові РФ відбирають плавзасоби у цивільних на півдні країни

Військові РФ відбирають плавзасоби у цивільних на півдні країни

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 17:44
Штурми на скутерах - військові ЗС РФ відбирають плавзасоби у цивільних
Військові на човнах. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Конфісковані плавзасоби

Російські військові на Херсонщині відбирають водні скутери та інші плавзасоби у місцевих мешканців. Після конфіскації окупанти обладнують їх РЕБами та застосувують для штурму позицій ЗСУ.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Ранок.LIVE.

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Конфісковані плавзасоби

Російські війська активно застосовують водні скутери, які вони відібрали у місцевого населення, для пересування дніпровськими протоками. За словами Владислава Волошина, такі плавзасоби ЗС РФ використовують для забезпечення логістики та перекидання сил. Крім того, іноді окупанти встановлюють на них обладнання для радіоелектронної боротьби, аби захистити себе від ураження.

"Залежно від самого скутеру, на ньому може бути один або два чоловіки. Це для логістичного забезпечення або перекидання сил та засобів. Іноді вони такі скутери обладнують засобами радіолокаційної боротьби, щоб ми не могли їх уразити FPV-дронами. Вони їх доволі широко застосовують останнім часом", — каже Владислав Волошин.

За даними української розвідки, незважаючи на застосування РЕБів на скутерах, ЗСУ вже неодноразово вражали такі цілі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення дронів РФ одеськими прикордонниками. А також про ліквідацію ворожого автотранспорту "Лицарями зимового походу".

Одеса Херсонська область Новини Одеси війна в Україні штурм
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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