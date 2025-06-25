Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військові ЗС РФ саботують накази командування на півдні України

Військові ЗС РФ саботують накази командування на півдні України

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 15:05
Військові ЗС РФ планують підпалити власні позиції на Херсонщині
Військовий ЗС РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Ключові моменти Саботаж в лавах ЗС РФ

Росіяни на лівобережжі Херсонщини планують підпалити власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Таким чином військові РФ висловлюють протест проти постійних "м'ясних штурмів".

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

Реклама
Читайте також:

Саботаж в лавах ЗС РФ

Військовослужбовці 205-ї бригади поділилися з партизанами АТЕШ інформацією про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях. Крім того, бійці саботують накази командування. Таким чином службовці ЗС РФ хочуть привернути увагу свого керівництва, яке кидає їх на "м'ясні штурми".

"Ці дії — не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу, втоми та деградації дисципліни у підрозділі. Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми, думаючи лише про власну вигоду та перспективи кар'єрного зростання", — йдеться у повідомленні партизанів.

Агенти АТЕШ також додають, що виснаженість, апатія та відсутність реакції командування на системні проблеми лише погіршують ситуацію в лавах ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що військові РФ відбирають плавзасоби у цивільних на Херсонщині. А також про постійні штурми росіян на півдні країни.

Одеса підпал Херсонська область Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації