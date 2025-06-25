Військові ЗС РФ планують підпалити власні позиції на Херсонщині

Військовий ЗС РФ. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Росіяни на лівобережжі Херсонщини планують підпалити власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Таким чином військові РФ висловлюють протест проти постійних "м'ясних штурмів".

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Військовослужбовці 205-ї бригади поділилися з партизанами АТЕШ інформацією про намір особового складу 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях. Крім того, бійці саботують накази командування. Таким чином службовці ЗС РФ хочуть привернути увагу свого керівництва, яке кидає їх на "м'ясні штурми".

"Ці дії — не поодинокі випадки, а прямий наслідок хаосу, втоми та деградації дисципліни у підрозділі. Дедалі більше військовослужбовців висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який не шкодує особовий склад, кидаючи людей на "м'ясні" штурми, думаючи лише про власну вигоду та перспективи кар'єрного зростання", — йдеться у повідомленні партизанів.

Агенти АТЕШ також додають, що виснаженість, апатія та відсутність реакції командування на системні проблеми лише погіршують ситуацію в лавах ЗС РФ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що військові РФ відбирають плавзасоби у цивільних на Херсонщині. А також про постійні штурми росіян на півдні країни.